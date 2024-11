Progetto porto, nuovo confronto con l’Autorita’: a fine novembre altra verifica

Gela. Confronto operativo tra l’amministrazione comunale e Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale. Presenti all’incontro il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore Peppe Di Cristina, il presidente del consiglio Paola Giudice e diversi consiglieri comunali. Oggetto dell’incontro lo stato progettuale della riqualificazione del Porto Rifugio. Il presidente Monti, presente insieme a tutto il suo staff di lavoro, ha illustrato gli stati di avanzamento del progetto, ridando appuntamento intorno al 22 novembre, quando gli ultimi accorgimenti tecnici saranno approntati per potere arrivare alla definizione del progetto. Il sindaco ha ribadito come il rilancio della portualità sia fondamentale per l’economia del territorio. “Ringraziamo Monti per l’enorme lavoro che sta svolgendo insieme alla sua equipe – ha detto il sindaco – considerando anche la complessità del Porto di Gela, la cui gestione tecnica e procedurale non è assolutamente semplice. Un grazie va anche all’ex ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, che sta seguendo l’iter in maniera dettagliata”.