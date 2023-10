Progetto secondo tratto lungomare, necessarie integrazioni: Greco, “non trascuriamo nulla”

Gela. Avevamo già indicato della necessità di ulteriori integrazioni nell’iter finale del progetto per il secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. La conferma è giunta dalla conferenza di servizi appositamente convocata. È stato un nuovo appuntamento per verificare le richieste poste dalla soprintendenza ai beni culturali di Caltanissetta. Erano presenti il sindaco Lucio Geco, il dirigente ai lavori pubblici Antonino Collura, Roberto Capizzello dello stesso settore, il progettista Rino Anzaldi (collegato in remoto) e Salvatore Stimolo della soprintendenza. In modo particolare è stata richiesta una integrazione documentale con una relazione preventiva dell’interesse archeologico ed alcune prescrizioni, la relazione paesaggistica, il progetto esecutivo di recupero e rinaturalizzazione dell’area demaniale destinata a parcheggio in prossimità dell’ex lido “La Conchiglia” e ancora Il rilievo del patrimonio vegetale, insieme alla planimetria dettagliata di progetto delle aree verdi.