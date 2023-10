“Niente recinti, dialogo anche con Iv e Mpa”, Fava: “Fuoriusciti? Serve riflessione interna”

Gela. “Niente confini né recinti, la parola d’ordine è apertura”. È quasi il mantra dell’ex presidente del consiglio comunale Giuseppe Fava, in questo periodo convulso impegnato insieme a Francesco Di Dio nel supportare la fase commissariale del Pd, affidata all’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio. Fava sembra convinto che l’asse con grillini e civici (in primis il gruppo di “Una Buona Idea”) abbia gambe solide per andare avanti verso le amministrative del prossimo anno. Ma al contempo non intende rapportarsi al tema dei vincoli politici. “Non ce ne possono essere – aggiunge – non a caso, penso che il nostro dialogo non possa trascurare l’area moderata. Spero ci potrà essere a breve un incontro con il coordinatore provinciale di Italia Viva Giuseppe Ventura. I renziani li considero un valore importante. Al contempo, io sono per non escludere neanche un confronto con l’Mpa. Chi parla di vincoli lo fa solo a titolo personale e l’abbiamo spiegato dopo l’intervento in assemblea di Miguel Donegani. Se ci sono temi comuni, pienamente condivisi, non vedo perché si debba temporeggiare oppure apporre delle delimitazioni”. Fava segue una linea decisamente “aperturista”, senza se e senza ma.