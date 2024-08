“Progetto va avanti”, Lo Nigro: “Amministrazione da valorizzare, Di Stefano sbaglia su Corte Conti”

Gela. Nella prima fase di pianificazione strategica per le amministrative, il suo è stato tra i nomi dei papabili alla corsa per la poltrona di sindaco. Il cosiddetto tavolo dei moderati lo propose all’agorà politica, che alla fine si determinò per il neo sindaco Di Stefano. Piero Lo Nigro, storico riferimento dell’area socialista locale, che al tavolo dei moderati aveva scelto di sedere nell’ottica di un percorso amministrativo, ribadisce comunque che “il progetto va avanti”. “L’assenza di un riferimento puramente socialista alle amministrative – dice – ha indotto esponenti di quest’area a collocarsi in altre liste, in quelle di Pd, Mpa, cinquestelle ed anche nel contesto civico. Ci stiamo sicuramente muovendo. È necessario oltre che giusto rimettere in campo un’area socialista”. Durante la campagna elettorale, conclusasi poi con le urne che hanno consegnato la vittoria a Di Stefano, le interlocuzioni non sono mancate. Lo Nigro spiega che i primi passi mossi dal sindaco e dalla sua giunta non permettono allo stato di dare un giudizio completo. Servirà tempo. “Auguro a questa amministrazione un percorso che permetta di rispettare il programma elettorale – aggiunge – gli elementi ancora ad oggi non sono tanti e tali da permettermi un giudizio. È un’amministrazione che va valorizzata e guardata con attenzione. C’è la disponibilità all’aiuto, ci sono iniziative serie in campo e sto contribuendo. Mi auguro che l’interlocuzione politica sia libera e di sana responsabilità. Non prevalgano le logiche di partito”.