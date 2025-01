“Programmiamo con Di Stefano, giunta? Decide il sindaco”, Caci: “Con Scerra ragionamento in itinere”

Gela. L’incontro con l’ex presidente della Regione Raffaele Lombardo, che si sarebbe dovuto tenere in città domenica scorsa, all’ultimo momento è stato posticipato a causa di un impegno dell’ex governatore. Gli autonomisti locali continuano a lavorare su più fronti. In giunta, sono più che soddisfatti di ciò che sta portando avanti la loro rappresentante, Valeria Caci. “Sta facendo molto e i risultati nel settore servizi sociali sono riconosciuti dagli alleati – dice il riferimento locale Mpa Rosario Caci – con il presidente Lombardo i contatti sono costanti. Si è scusato per non aver potuto raggiungere Gela, domenica. Sicuramente, ci sarà un incontro entro gennaio”. La riunione era stata programmata per fare il punto, a livello interno. Gli esponenti Mpa, nei prossimi mesi, si daranno un’organizzazione strutturata, in città e non solo. Di certo, non fanno passi indietro rispetto al “modello Gela” del sindaco Di Stefano. “C’è la massima collaborazione amministrativa – sottolinea Caci – non ci sono problemi di sorta. Il sindaco sta impostando il governo della città sulla condivisione e sul confronto. Lo ha sempre fatto e continua in questa direzione. Cambi in giunta? Mi pare che ci siano priorità amministrative e con lo “sblocca royalties” non abbiamo più alibi. Si deve chiudere il bilancio e programmare. So che qualcuno, anche in maniera spasmodica, vorrebbe dare il proprio contributo nel governo cittadino. E’ una valutazione che dovrà fare il sindaco e sono certo che condividerà le sue decisioni con tutti gli alleati”. Gli autonomisti non hanno mai fatto mancare il loro apporto alla causa del primo cittadino e dell’amministrazione, nonostante qualche “interferenza” nei rapporti con gli altri pezzi dell’alleanza e con entità di centrodestra. “Ogni tanto arrivano delle provocazioni ma noi pensiamo a lavorare e a raggiungere gli obiettivi”, chiosa.