Proiettile inviato ad un funzionario comunale, formalizzato il patteggiamento per i due imputati

Gela. Il procedimento penale nei loro confronti si conclude con un patteggiamento. Una scelta, formalizzata dalle difese e accolta dal giudice Eva Nicastro, che chiude il giudizio per il dipendente comunale Rosario Moscato e per Gaetano Cassarà, titolare di una ditta attiva nelle forniture idriche. Nel recente passato, entrambi erano stati coinvolti e giudicati con l’accusa di corruzione. Per gli inquirenti, dietro il pagamento di denaro, Cassarà ebbe la possibilità di rifornire la propria autobotte dal punto di approvvigionamento comunale di Montelungo. A coprirlo proprio Moscato in cambio di denaro. Il patteggiamento, avanzato dai difensori, gli avvocati Nicoletta Cauchi, Floriana Trainito e Fabio Fargetta, ha riguardato una vicenda che per i pm della procura è direttamente collegata. Gli imputati erano accusati di aver inviato un proiettile, all’interno di una busta da lettera.