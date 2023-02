Approvata pianta organica Impianti Srr, aree e servizi: 132 operatori per raccolta in città

Gela. Il contratto attuativo per il nuovo servizio rifiuti rimane un punto interrogativo e le finanze attuali del municipio non sono affatto una garanzia. Le polemiche, negli ultimi tempi, sono riesplose, in attesa del piano economico finanziario. Il sindaco Lucio Greco e il management di Impianti Srr ed Srr4 seguono linee decisamente agli antipodi. La società in house, affidata all’amministratore Giovanna Picone, va comunque avanti nel percorso di sviluppo. Sono in via di definizione le procedure di evidenza pubblica per individuare il personale da assegnare al servizio nei Comuni, compreso quello per Gela. La stessa Picone ha appena posto la firma sulla nuova pianta organica, per il biennio 2023-2024. Anche questa volta, come già accertato dalle precedenti versioni della struttura di Impianti Srr, i numeri maggiori arrivano dal servizio di raccolta. In totale, per i Comuni della Srr4 (compresi Gela e Piazza Armerina) si prevedono 265 operatori. In città, sono 132. Impianti Srr, attraverso il manager e i tecnici che la coadiuvano, sta inoltre sviluppando l’intera area della gestione della discarica e dell’impianto Tmb, prevedendo 95 operai. Venti invece sono destinati allo sviluppo del ciclo del Css, uno dei punti nevralgici per l’obiettivo del “rifiuto zero”.