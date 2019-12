“Proroga Via è un obiettivo raggiunto”, Alario: “Base gas da sola non basta”

Gela. “Un primo obiettivo raggiunto”, ma per i vertici territoriali dell’Ugl si deve fare ancora di più. Il segretario confederale Andrea Alario lo spiega a seguito della firma per la proroga Via, essenziale ai lavori della base gas di Eni. “Questo importante risultato raggiunto, soprattutto grazie alla nostra opera infaticabile di perseveranza e di sensibilizzazione verso le istituzioni competenti darà respiro all’assetto occupazionale del nostro territorio – continua – siamo però altrettanto consapevoli che da solo non basta a tirare fuori dalle sabbie mobili un’economia ormai agonizzante. I nostri sforzi saranno incentrati, oltre che nel vigilare sull’effettiva esecuzione di quanto stabilito, sul promuovere nuove iniziative, volte a creare occupazione e sviluppo nel nostro comprensorio. Ci siamo stati, ci siamo e ci saremo sempre”.