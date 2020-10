Protesta contro le restrizioni anti-Covid, in piazza Umberto solo forze dell’ordine

Gela. Le piazze siciliane e quelle di altre Regioni dove monta la protesta contro le restrizioni anti-Covid sono un’immagine piuttosto lontana. Questa sera, tra passaparola social e messaggi di vario tipo, anche in piazza Umberto I si sarebbe dovuto concentrare il malcontento di chi è stato costretto a chiudere e di chi non accetta il coprifuoco e le altre misure, imposte dal governo e dalla Regione nel tentativo di limitare il contagio. Invece, praticamente nulla, ad eccezione dei carabinieri dei reparti di Palermo e dei poliziotti, arrivati da Catania. In piazza, pochissime persone, ad eccezione degli avventori occasionali che si sono trovati in zona.