“Ascot” in Sudan, Greca tra i relatori sulle energie rinnovabili e telecomunicazione

A fare gli onori di casa Sami Yusuf, Ceo e direttore Generale di Sudatel, che ha illustrato le problematiche del settore. La particolare presenza di esperti internazionali non è passata inosservata a Jafar Saleh, direttore del Main Sector for Operating the Network in Sudatel, che ha voluto elogiare, tra i tanti, l’intervento di Michele Greca e della sua delegazione di alto profilo.

Erano presenti al workshop Gamal Amin, rappresentante del Direttore generale dell’Autorità di regolamentazione delle comunicazioni e delle poste, che ha espresso il suo piacere con questa gentile iniziativa del Gruppo Sudatel e del suo management, capace di raggruppare innumerevoli proposte scientifiche e soluzioni pratiche presentate attraverso gli elaborati dei partecipanti rappresentanti di aziende leader, quale la gelese Ascot International. A chiudere i lavori ci ha pensato l’ingegnere Mohamed Hassan, del Ministero dell’Elettricità e dei Minerali, che ha presentato la storia di successo del progetto di energia alternativa per l’elettricità della città di El Fasher attraverso celle solari, che fornisce annualmente una somma di un milione e mezzo di dollari che è stato speso in cambio di carburante per generare elettricità.