Pudm, verifiche sull’iter in corso: individuate coperture per adeguamento e revisione del piano

Gela. Rientra tra le priorità principali dell’amministrazione comunale ed è uno degli obiettivi programmatici dei dem che stanno con il sindaco Di Stefano. Il Piano del demanio marittimo è stato ancora una volta al centro di approfondimenti. Questa mattina, è stata individuata la strada per assicurare una sorta di estensione dell’incarico al professionista che già si occupava di questo capitolo assai tortuoso. C’è la copertura finanziaria, da circa diecimila euro, che permetterà di definire l’adeguamento e la revisione del piano. E’ uno strumento imprescindibile per una pianificazione di potenziali investimenti sul fronte mare. Gli assessori Giuseppe Arancio e Simone Morgana, il sindaco Terenziano Di Stefano e il consigliere comunale Giuseppe Fava, in questi mesi, hanno voluto riprendere una procedura che sembrava confinata ai margini. Nell’arco dei prossimi tre-quattro mesi, potrebbero concretizzarsi gli sviluppi decisivi così che la Regione chiuda definitivamente la voce del Pudm per il Comune di Gela. Ad occuparsi di questa ulteriore fase tecnica sarà sempre l’architetto Giuseppe Pellitteri, che era già stato incaricato per l’iter, man mano diventato sempre più complesso.