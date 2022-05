Quali errori non commettere e come difendersi dalle truffe online, i consigli dell’esperto

Gela. Nell’era digitale può succedere di finire nella rete di attacchi informatici e di abili truffatori. Può bastare un clic sbagliato, ingenuo ed in buona fede, per vedersi cancellati i dati del proprio pc, o peggio rubati. O può ancora succedere di rispondere ad un sms, o una mail, cliccare su un link che in realtà ti porta a fornire i propri dati personali.

Sono ancora tante, troppe le persone che oggi vengono truffate. Si stima che oltre il 70 per cento di chi usa smartphone o pc sappia che dietro alcuni “inviti” si nascondono truffe, eppure cliccano lo stesso. Per capirne di più abbiamo chiesto il parere ad un esperto, Giuseppe Trainito, che sabato ha aperto il suo store, Cartotech, in Corso Vittorio Emanuele, a due passi da vico Santa Lucia.

“Tra i primi consigli c’è sicuramente di non cliccare sulle pubblicità – spiega – non fornire i propri dati personali, non credere se ti scrivono con una mail o smes hai vinto. Quindi il mio consiglio è di non fidarsi, di non cliccare su messaggi di banca o posta dove chiedono di inserire i dati. Basta poco agli esperti di truffe informatiche per avere accesso ai dati sensibili e addirittura distruggere i dati che si trovano”.

Sono infatti noti i casi di malviventi digitali che una volta in possesso dei dati personali delle loro vittime le contattano chiedendo soldi.

Giuseppe Trainito, che dopo anni di esperienza in altre aziende ha deciso di mettersi in proprio, ha deciso che nel suo “Cartotech” il rispetto dell’ambiente deve essere un mood.

“Ambiente, riciclo, meno inquinamento – spiega – dato che tratterò cartucce e toner rigenerati per risparmiare e per avere minor impatto ambientale, lo stesso vale per i computer, rigenerati garantiti, che vuol dire sicurezza per il consumatore, e riutilizzo di prodotti diminuendo costi e con un minor impatto ambientale”.

Tornando alla cyber security va sottolineato che tutti potenzialmente hanno qualcosa di valore che può ingolosire un hacker. L’errore ricorrente che fanno i cittadini, ma soprattutto alcuni imprenditori sul tema della cyber security è proprio quello di pensare di non avere nulla di interessante che possa essere appetibile per un criminale informatico. E quindi, solo per questo, si sentono di essere al riparo da eventuali attacchi sui propri sistemi.