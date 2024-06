Quali sono i match più incandescenti dei gironi Euro 2024? Ecco tutte le Nazionali più forti e le sorprese

Il 14 giugno alle ore 21 la Germania affronta la Scozia con il calcio d’inizio di Euro 2024, un torneo ricco di Nazionali che vogliono essere protagoniste, con Inghilterra e Francia in prima linea a dominare le quote nel palinsesto delle scommesse calcio, Germania e Spagna le grandi sfidanti delle favorite.

Gli Azzurri partono in salita in un Gruppo B che si presenta come il più difficile, con Spagna e Croazia a contendersi il primo posto, mentre Francia e Portogallo restano le favorite assolute per la vittoria dei Gruppi D e F.

Ecco tutti i match più incandescenti dei gironi e le quote delle Nazionali più forti favorite alla vittoria del torneo.

Inghilterra e Francia favorite, la Germania ha ottime possibilità di vittoria

Se dovessimo votare il tandem d’attacco più forte di Euro 2024 il reparto offensivo della Nazionale Inglese non ha paragoni: Kane, Bellingham e Saka. Questo è soltanto uno dei motivi che lancia l’Inghilterra a quota 4 nel palinsesto come favorita assoluta alla vittoria del torneo.

Mentre gli Inglesi sono i vice campioni della manifestazione, la Francia parte come diretta concorrente con la medaglia d’argento ai Mondiali Qatar 2022, sfoderando una lunga lista di campioni nella rosa, che costringono i bookmaker a fissare a 4.75 la quota dei Galli vincenti Euro 2024.

La Germania parte da terza favorita con la quota fissata a 5 dai bookmaker e oltre ai buoni risultati negli ultimi mesi gioca in casa.

Spagna e Italia sono le outsider

La Spagna si presenterà a questo torneo con tantissime giovani promesse e un organico quasi inedito, il CT De La Fuente ha chiamato Nacho oltre ai giovanissimi Cubarsì e Yamal. La Nazionale Spagnola insieme a quella Tedesca resta la più vincente con 3 titoli in bacheca, la quota Spagna vincente Euro 2024 è fissata a 8.

Spalletti lascia fuori Gatti, Bonaventura, Politano e Immobile ma la quota dei campioni in carica è da outsider: Italia vincente quotata a 17. Tuttavia, la rosa presenta tantissimi calciatori di qualità come Calafiori che ha contribuito a portare il Bologna in Champions, oppure Fagioli e Bastoni, per non dimenticare Dimarco, Di Lorenzo, Scamacca e Federico Chiesa.