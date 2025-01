“Qualità abitare”, incarichi a un professionista esterno per il supporto su tutti i progetti

Con un doppio provvedimento, all’ingegnere sono stati affidati tutti i servizi di supporto che riguardano “Qualità abitare”. Per un totale di 82.472,00 euro, quelli che toccano le procedure dei lavori per l’Orto Pasqualello, l’Orto Fontanelle (ex area suore Maria Ausiliatrice), laa mobilità pedonale e carrabile e le charging station attrezzate. Il totale invece è di 78.665,60 euro rispetto agli interventi per il mercato ortofrutticolo, l’ex scalo ferroviario, i lavori nell’area del cavalcavia di Settefarine, la realizzazione della palestra dello stadio “Presti” e la riqualificazione di via Pozzillo, via Venezia e via Falcone, con la corsia ciclabile. Incarichi al professionista che vengono indicati come necessari allo scopo di “rispettare le milestone e i target propri dei vari canali di finanziamento nell’ambito del Pnrr”, soprattutto a causa della “carenza all’interno dell’ente di personale tecnico”. I pagamenti, nonostante la situazione di dissesto dell’ente comunale, saranno coperti con le somme previste nelle voci di spesa dei singoli progetti.