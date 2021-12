“Qualità abitare”, non c’è ancora la notifica del decreto ministeriale: procedure ferme

“Abbiamo fatto tutto quello che era previsto – aggiunge Di Stefano – ho preso contatti anche con il senatore Lorefice, così che possa avere qualche riscontro in più, direttamente dai funzionari del ministero. Non possiamo che aspettare”. Una situazione analoga, proprio il vicesindaco si trova ad affrontarla nelle procedure di “Agenda Urbana”. Tutti i passaggi previsti sono stati coperti con ampio anticipo e si va verso le gare per l’affidamento dei lavori. Mancano, però, le notifiche dei decreti di finanziamento, nonostante quella coordinata in municipio sia una delle “Agende Urbane” più efficienti. Roma e Palermo, ad oggi, non sempre hanno dimostrato celerità quando si tratta di chiudere procedure che consentirebbero di arrivare a lavori importanti per il territorio, anzitutto a livello di occupazione.