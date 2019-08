QUARTARARO DOMINA LE LIBERE DELLA MOTOGP A SILVERSTONE, 4^ ROSSI

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo è il più veloce al termine delle prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Il pilota franco-palermitano, dopo aver firmato la migliore prestazione nella FP1 (1’59″952), si è ripetuto anche nella sessione pomeridiana, quando si è alzata anche la temperatura. Per lui il nuovo record della pista di Silverstone – che è stata completamente riasfaltata – con 1’59″225, un tempo ottenuto con la gomma morbida dietro e che in un primo tempo gli era stato cancellato per essere uscito di qualche millimetro in curva dalla linea bianca che delimita la pista. A due decimi e mezzo dal portacolori della Petronas Yamaha, Marc Marquez che ha migliorato di un secondo la prestazione ottenuta al mattino, quando era secondo. Per il campione del mondo e leader della MotoGP anche una scivolata senza grosse conseguenze. Yamaha M1 in grande spolvero in questo venerdì di Silverstone con Maverick Vinales, terzo a mezzo secondo, davanti a Valentino Rossi. Il “Dottore” ferma il crononetro su 1’59″937, una prestazione che gli era stata tolta per lo stesso motivo di Quartararo, sempre alla stessa curva, per poi vedersela nuovamente accreditata. Quinto tempo del venerdì per la Honda LCR del beniamino di casa a Cal Crutchlow a 768 millesimi. Un decimo più indietro Andrea Dovizioso con la prima delle Ducati, poi Morbidelli, Oliveira e Miller mentre Danilo Petrucci chiude la Top10.

