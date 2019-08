“Radicalizzato in carcere e vicino a Isis”, espulso tunisino: era stato detenuto anche a Gela

Gela. Per sottrarsi ai controlli avrebbe usato almeno dieci false identità e lo scorso gennaio è rientrato in territorio italiano, nonostante fosse già stato rimpatriato. Gli inquirenti sono certi che il ventiseienne tunisino finito nella rete delle attività investigative avesse intrapreso un cammino di radicalizzazione, avvicinandosi alle posizioni del gruppo Stato Islamico. Il giovane, arrestato più volte per vari reati, era stato detenuto anche a Balate. Dopo la scarcerazione, ha continuato a spostarsi in diverse regioni italiane, fino ad arrivare in Liguria, probabilmente nel tentativo di dirigersi in Francia.