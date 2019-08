“Avanti Gela” e Federico sondano il campo nel centrodestra, Pellegrino: “Giunta? Basta sconti”

Gela. Nell’attuale panorama del centrodestra cittadino, almeno in questi ultimi anni, ha avuto un ruolo da protagonista, tirando importanti tornate elettorali, scandite da percentuali di voti sempre molto alte. Non a caso, il gruppo politico che adesso si riconosce in “Avanti Gela” è rappresentato all’assise civica dai due consiglieri più votati in assoluto. Gabriele Pellegrino e Salvatore Scerra hanno superato, di molto, il muro degli ottocento voti. Adesso, con la crisi di governo in atto e possibili elezioni anticipate, gli ex forzisti probabilmente sceglieranno di collocarsi. Dietro le quinte, continua ad esserci l’ex deputato regionale Pino Federico, che di certo non ha messo da parte eventuali velleità politiche. C’è chi lo dà interessato ad intraprendere un nuovo corso (forse nell’orbita della Lega) mentre i più avveduti non dimenticano che se il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso venisse candidato (ottenendo l’elezione) alle eventuali politiche anticipate, allora toccherebbe a Federico lo scranno all’Ars. “Io parlo per il nostro gruppo, quello di “Avanti Gela” – dice il consigliere Gabriele Pellegrino – interlocuzioni? Certo che ne abbiamo avute e stiamo valutando un possibile progetto a carattere regionale. Abbiamo parlato con diversi partiti, credo sia imprescindibile. Per ora, il nostro riferimento è “Avanti Gela”, insieme ovviamente a Pino Federico”. Il neo consigliere comunale, che alla prima esperienza ha collezionato più voti di tutti, pare ormai il referente privilegiato di Federico. Sembra invece essersi “raffreddato” lo storico rapporto tra l’ex presidente della Provincia e l’altro consigliere comunale di “Avanti Gela” Salvatore Scerra. Secondo alcune voci, l’asse non sarebbe più così solido dopo quanto accaduto prima della campagna elettorale per le amministrative. Scerra ha tentato di strappare il ticket per la candidatura a sindaco, ma non avrebbe avuto l’avallo da alcuni leader della coalizione (compreso Federico), che invece hanno deciso di dire sì alla Lega. Pellegrino, però, ritiene che lo zoccolo duro sia inscalfibile.