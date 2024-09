Radioterapia ferma, “guasto alla porta bunker”: verifica in commissione, “ripartirà a breve”

Gela. Saranno necessarie alcune settimane per riavviare la radioterapia in città, a causa della necessità di riparare un guasto alla porta bunker. In questo periodo, quindi, i pazienti dovranno raggiungere Agrigento. E’ emerso nel corso di una verifica condotta dalla commissione consiliare sanità, presieduta dal consigliere di “Una Buona Idea” Floriana Cascio. “Stamane in commissione ambiente e sanità abbiamo affrontato il problema della radioterapia momentaneamente chiusa al pubblico. In commissione – dice Cascio – oltre ai componenti era presente l’assessore Franzone che ha contattato il direttore sanitario Cirrone Cipolla. Ha spiegato i motivi della chiusura della radioterapia. Attraverso un finanziamento da quasi quattro milioni di euro del Pnrr sono stati acquistati acceleratori lineari per la radioterapia. Uno è previsto per la radioterapia in città. Il macchinario sarà attivato a breve”. Cascio conferma che per i prossimi giorni la radioterapia sarà ferma.