Randagi in spiaggia, il branco tenta l’aggressione: allontanati da un giovane

Gela. Ancora il branco, questa volta si è fatto vedere su un tratto di spiaggia, nei pressi di Montelungo. Questa mattina, almeno cinque randagi hanno tentato l’aggressione ad un giovane, che era in zona. Sono però stati messi in fuga. Il ragazzo non ha avuto alcun timore e ha evitato conseguenze. Seppur fosse solo, non ha perso la calma ed è riuscito ad allontanarli.