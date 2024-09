Randagi in via Derna, pericolo per i residenti o inutile allarmismo?

Gela. Un paio di giorni fa una nota pagina social gelese ha pubblicato il video di alcuni randagi che non permettono ad un pedone di scendere in tranquillità la scalinata di via Derna che collega l’incrocio tra via generale cascino e via niscemi al quartiere di mulino a vento.Il video sui social mostra un citttadino impossibilitato ad utilizzare la scala a causa della presenza di un branco di cani, lanciano un appello all’amministrazione perchè le chiamate fatte più volte a vigili e canile non hanno avuto alcun effetto.