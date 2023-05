Rapina all’ufficio postale di Settefarine, minori al riesame: avevano già confessato

Gela. All’inizio della prossima settimana, saranno i giudici del tribunale del riesame di Caltanissetta ad occuparsi della vicenda. E’ stata fissata l’udienza per i due minori che hanno fatto irruzione nell’ufficio postale di Settefarine. Dopo l’arresto, hanno ammesso le loro responsabilità. Al gip hanno riferito che non avevano intenzione di mettere a segno altri colpi. Nell’ufficio postale sono entrati armati, per poi darsi alla fuga in sella ad uno scooter. Al riesame, verrà richiesta una valutazione diversa rispetto alle misure applicate. Sono entrambi ristretti nell’istituto penale minorile nisseno.