Rapporti con i clan, a Palmieri confiscate aziende e beni: una anche in Romania

Gela. C’è anche una società con sede in Romania tra quelle finite sotto confisca, così come disposto nei confronti dell’imprenditore Cristoforo Palmieri, con diversi interessi nel settore della metalmeccanica. Il provvedimento è stato eseguito dalla Dia di Caltanissetta e ha toccato sette società, quote azionarie, sei fabbricati, due terreni e dieci rapporti bancari-postali, oltre ad un’automobile. Secondo gli investigatori, l’imprenditore avrebbe avuto contatti diretti con i clan, finalizzati anche ad agevolare i suoi affari. Nei suoi confronti era già stata applicata la sorveglianza speciale. Gli interessi economici l’avrebbero portato ad avviare attività in provincia di Ragusa e nel vicentino, con società che sono state sottoposte a confisca definitiva. Ad inizio anno è stato condannato, in appello, per l’omicidio di Crocifisso Sartania.