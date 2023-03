Recupero rifiuti non pericolosi, azienda locale ottiene provvedimento autorizzativo

Gela. Una prima autorizzazione era già stata rilasciata dagli uffici tecnici del Libero Consorzio di Caltanissetta. Adesso, è stato pubblicato anche l’atto formale del Suap comunale. L’azienda locale Hidrochem è stata autorizzata all’iscrizione nel registro delle imprese che si occupano di recupero dei rifiuti. L’attività riguarda tipologie non pericolose attraverso un impianto nell’area industriale. I tecnici dello sportello unico comunale hanno concluso le verifiche, rilasciando il via libera. Già i funzionari dell’ex Provincia avevano posto una serie di prescrizioni che vanno osservate per lo svolgimento dell’attività. Sono previste specifiche categorie di rifiuti (oli esausti vegetali e animali) e saranno trattati quantitativi non superiori alle tremila tonnellate all’anno. Giornalmente, sarà possibile gestire un processo di recupero per dieci tonnellate.