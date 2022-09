Regionali, Pogliese e Cannella “FdI primo partito in Sicilia e perno coalizione di Centrodestra”

PALERMO (ITALPRESS) – “Primo partito in Sicilia, 15,1% dei voti: Fratelli d’Italia perno della coalizione di centrodestra che guiderà la Sicilia con Schifani Presidente”. Lo dicono i segretari regionali del partito di Giorgia Meloni, Salvo Pogliese e Giampiero Cannella, commentano così l’affermazione ottenuta alle elezioni Regionali, arrivata dopo il trionfo alle Politiche. “Fratelli d’Italia si conferma la formazione politica più apprezzata dai Siciliani. Con il Centrodestra unito si vince, in questo caso anche grazie al ruolo di equilibrio e di garanzia che il Presidente Schifani ha svolto in campagna elettorale e siamo certi svolgerà al governo di questa Terra, continuando il lavoro avviato da Nello Musumeci. Gli uomini e le donne di Fratelli d’Italia si assumeranno il compito, confortati dai consensi ottenuti, di far parte di una compagine governativa che dovrà affrontare da subito i grandi temi del lavoro, delle infrastrutture, dello sviluppo, dell’utilizzo virtuoso delle risorse comunitarie e del supporto strategico al tessuto produttivo dell’Isola. Uscire dalla marginalità e dal sottosviluppo è obbligatorio per affrontare le sfide odierne, con il supporto indispensabile del futuro Governo guidato da Giorgia Meloni. I Siciliani ci hanno premiati, ma le deleghe non possono e non devono essere in bianco. La fiducia va ripagata e conquistata, giorno per giorno, con concrete e visibili azioni al servizio dei siciliani”.

(ITALPRESS).

– foto ufficio stampa Fdi Sicilia –