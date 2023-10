Regione e Asp aprono a nuovi servizi in ospedale, vertice a Palermo: Greco, “verso risultati concreti”

Gela. “Torniamo da Palermo confortati dalle rassicurazioni dell’assessore alla salute Giovanna Volo, del management dell’assessorato regionale e dell’Azienda sanitaria provinciale”.

Lo dice il sindaco Lucio Greco, a capo della delegazione che stamattina, nel capoluogo di Regione, ha incontrato i vertici della sanità. Tra gli altri erano presenti il commissario straordinario dell’Asp Alessandro Caltagirone e il direttore sanitario Luciano Fiorella. Con Greco, per il Comune, c’erano il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito e l’assessore alla sanità Antonio Pizzardi. Erano presenti anche Nuccio Di Paola, parlamentare regionale, e Filippo Franzone, in rappresentanza del comitato “Sos Vittorio Emanuele”.

Entro due mesi, quindi prima della fine del 2023, l’Asp inaugurerà il nuovo pronto soccorso generale, nei locali appena ultimati, al piano terra, ala ovest dell’ospedale. Sempre entro dicembre sarà attivata e resa operativa la nuova Obi, Osservazione Breve Intensiva, ex astanteria, che potrà contare su locali ampi e confortevoli, al primo piano dell’ospedale, e degenze differenti per genere, in modo da poter garantire dignità e privacy all’ammalato.

“La degenza – dice Greco – all’interno dell’Obi, potrà avere una durata massima di 24 ore. Poi l’ammalato dovrà essere dimesso, in caso di esito favorevole della prognosi, oppure, trasferito nei reparti di degenza che i medici riterranno opportuno. Ce lo hanno assicurato, perché mai più vogliamo assistere a malati parcheggiati in astanteria per giorni o settimane. È una battaglia di civiltà, prima che una richiesta di servizi”. Nel corso dell’incontro è stato messo in chiaro, anche in riferimento alla recente proposta di riordino delle aziende sanitarie, con la nascita delle aziende ospedaliere riunite, che Gela non poteva ambire, per requisiti di legge e dimensione demografica, al ruolo di Azienda sanitaria autonoma. Solo una precisazione concettuale, essendo stata poi accantonata l’ipotesi di riforma. Altro risultato importante, all’esito dell’incontro di Palermo, riguarda il futuro dell’unità operativa di Rianimazione e Anestesia. I nuovi locali, realizzati al primo piano interrato del “Vittorio Emanuele”, grazie al sostegno dell’Eni, saranno consegnati nel giro di poche settimane e comunque sempre entro dicembre. C’è stato qualche piccolo ritardo per la fornitura dei bracci pensili per bocchettoni e aisuli per gas medicali, inconveniente che sarà risolto a breve in modo da poter rendere operativa la Rianimazione entro il 2023. La volontà del sindaco è di poter rendere più attrattivo l’ospedale sia per l’utenza che per i professionisti medici e infermieri. Un ospedale pienamente operativo deve avere un pronto soccorso generale efficiente e una Rianimazione pienamente operativa.