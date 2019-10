Regolamento strisce blu, commissione apre ai quartieri: “Proposte devono arrivare dalla città”

Gela. Il nuovo regolamento dovrebbe arrivare in aula consiliare entro le prossime settimane, così da avviare il confronto sul servizio di sosta a pagamento. I consiglieri comunali della commissione affari generali sono convinti che l’attuale disciplina vada radicalmente rivista, a partire dalle tariffe. Il percorso che hanno scelto di portare avanti, parte dalle istanze dei cittadini. Nelle scorse ore, si è concluso un incontro con diversi presidenti dei comitati di quartiere. Sono stati loro a far presente quali siano le esigenze più immediate. “Siamo convinti – dicono il presidente della commissione Vincenzo Casciana e i componenti Paola Giudice, Salvatore Scerra, Davide Sincero e Alessandra Ascia – che servizi e lavori da avviare in città debbano sempre legarsi alle proposte dei cittadini e non a quelle degli uffici. Questo vale anche per la sosta a pagamento”.