“Regolamento sull’uso degli impianti sportivi va applicato”, Di Stefano: “Abbiamo stabilito tariffe”

Gela. Nonostante un regolamento approvato lo scorso anno dal precedente consiglio comunale, la disciplina sull’uso degli impianti sportivi non è mia stata applicata. A cominciare dalle tariffe, che vanno versate per usufruire delle strutture. L’assessore Terenziano Di Stefano e i tecnici del municipio hanno predisposto una proposta di delibera, che a breve arriverà in giunta. “E’ nostra intenzione dare piena attuazione al regolamento – dice – chi usa le strutture sportive deve adeguarsi a pagare i canoni previsti, che poi servono all’ente per garantire gli interventi di manuetenzione e coprire le spese. Stiamo iniziando con il “Mattei”.