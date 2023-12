Reperti archeologici della città mai rientrati, un elenco molto lungo: Greco, “Collaboriamo con Mule'”

Il professore Nuccio Mulè, cultore di storia patria, autore di diverse pubblicazioni e di battaglie culturali a difesa dei tesori del territorio, ha segnalato al sindaco l’elenco di tutti i reperti che non sono rientrati in città in questi decenni. Il sindaco Greco ha deciso di avviare una fattiva collaborazione con il professore affinchè tutti i reperti archeologici possano essere restituiti al museo regionale. “Nel 2024 la nostra città – ha detto il primo cittadino – vedrà inaugurato il riqualificato Museo Regionale e soprattutto il museo della Nave Greca. Quali migliori occasioni per fare in modo che i nostri tesori in giro per la Sicilia e nel mondo vengano riportati là dove sono stati scoperti, riemersi e recuperati? Mi farò promotore di tutte quelle iniziative necessarie per riportare a casa i nostri tesori, a maggior ragione in questo contesto storico in cui si sta rilanciando il turismo archeologico con l’apertura di due grandi opere”.

In allegato la foto della Gorgone Medusa bassorilievo in terracotta è conservato al Museo Archeologico “Paolo Orsi” di Siracusa. L’opera è molto antica: risale circa al 570 a.C e apparteneva al grande tempio dedicato alla dea Atena: l’Athenaion. Il soggetto raffigurato è la gorgone, un mostro spaventoso capace di allontanare le forze maligne.