Patto per la città, domani tavolo unitario: Pd, “porte aperte anche a chi interverrà dopo”

Gela. Nessuna sorpresa in vista, almeno sul fronte dem. Domani mattina, ci saranno anche i democratici alla prima riunione del tavolo allargato del patto progressista-civico. Da settimane, la struttura commissariale del Pd cittadino, retta dall’ex parlamentare Ars Giuseppe Arancio (composta inoltre da Giuseppe Fava e Francesco Di Dio), sta lavorando insieme a grillini e progetto civico (“Una Buona Idea” e “Civico lab”) per aggregare e lanciare una vera e propria alleanza per la città. Arancio ha aperto senza dubbi all’area moderata. La risposta è stata di attendere che altri movimenti possano decidere il da farsi. “Abbiamo comunque voluto questo tavolo – fanno sapere i dem – perché è giusto iniziare un confronto sul programma e da subito. Le porte sono aperte per tutti quelli che si rivedono in un percorso comune e alternativo al centrodestra”. Anche sul versante dem, quindi, nessuna preclusione a moderati e ad entità politiche che decidessero di intervenire successivamente.