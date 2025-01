Rete fognaria di Manfria, Ati rilascia la conformità amministrativa del progetto per i lavori

Gela. La rete fognaria di Manfria è uno dei progetti più importanti nel ciclo della depurazione e non solo, a livello locale. Ci sono voluti diversi anni prima che si arrivasse agli atti concreti e al finanziamento da poco più di tre milioni di euro che servirà al primo stralcio funzionale. La rete fognaria nella frazione balneare si lega agli interventi per il collettore e ai lavori di ampliamento del sistema di depurazione di Macchitella. Gli uffici regionali, anche di recente, hanno confermato lo stanziamento. L’iter dovrebbe essere in carico all’Assemblea territoriale idrica, presieduta dal sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. I passaggi burocratici si susseguono e proprio l’Ati ha rilasciato il provvedimento che attesta la “conformità amministrativa” del progetto e dei relativi interventi. Ci vorrà poi una nuova copertura finanziaria invece per completare l’ulteriore stralcio. Quello principale ha trovato il finanziamento necessario. L’anno appena iniziato, almeno è questo l’auspicio, dovrà vedere l’avvio dei lavori mentre sono in fase finale quelli della rete idrica nella frazione balneare.