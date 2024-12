Rete fognaria di Manfria, Regione assegna oltre tre milioni all’Ati: chiusa conferenza servizi

Gela. Oltre tre milioni di euro per la rete fognaria di Manfria. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti ha rilasciato il decreto di finanziamento, che assegna le somme all’Assemblea territoriale idrica. La formalizzazione è successiva alla chiusura della conferenza di servizi, conclusa con esito positivo. Il progetto è tra le priorità dell’amministrazione comunale e dei vertici Ati. In più occasioni, il sindaco Di Stefano, l’assessore Fava (già prima il predecessore Arancio) e il consigliere Cuvato, oltre al presidente Ati Conti, hanno seguito tavoli tecnici attivati in Regione. Le somme vanno a garantire lo stralcio funzionale principale. L’intento dell’amministrazione rimane di estendere il progetto alle aree limitrofe. La rete fognaria della frazione balneare, mentre sono in corso i lavori per quella idrica, si lega inoltre agli interventi per il collettore. Il sistema della depurazione locale corre intorno inoltre al rafforzamento del sistema di Macchitella.