Rete fognaria Manfria, lavori finanziati: “Risultato storico”

Gela. Definito il progetto che porterà Manfria ad avere la sua rete fognaria, come abbiamo già riferito. “Un risultato storico”, è stato spiegato questa mattina in conferenza stampa. Il traguardo è stato raggiunto grazie ad un finanziamento da 3 milioni 320 mila euro che consentirà a Caltaqua di poter realizzare quasi interamente il sistema fognario di Manfria. Il finanziamento complessivo è di 4,2 milioni di euro. La restante somma si potrà recuperare dalle mancate sanzioni emesse dalla Comunità Europa per le infrazioni. “Con questo provvedimento – ha detto il sindaco – Manfria esce fuori dalle infrazioni della Comunità Europea. Il primo stralcio ci consentirà di realizzare il 75 per cento del collettore fognario, partendo da via Santa Maria degli Angeli. Un ringraziamento va all’ex assessore Arancio, all’assessore Fava ed al consigliere Cuvato, il cui impegno pressante è stato fondamentale”. “Non nascondo una certa emozione – ha detto l’assessore Giuseppe Fava – perché si tratta di un progetto strategico turistico. E’ una scommessa che inizia. Il progetto è pronto, mancano gli ultimi accorgimenti amministrativi ma confido che da febbraio potranno iniziare i lavori”.