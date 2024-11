Rete fognaria Manfria, Regione rilascia il decreto: confermati oltre tre milioni per i lavori

Gela. Nelle ultime settimane, non sono mancate le visite istituzionali in Regione dell’amministrazione comunale e di rappresentanze consiliari, con i dem Giuseppe Fava e Antonio Cuvato. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera, a sua volta, ha premuto su questo tasto. Così, arrivano i primi atti ufficiali finalizzati alla copertura finanziaria del progetto della rete fognaria di Manfria. Il dipartimento regionale acqua e rifiuti, attraverso il servizio 1, ha rilasciato il decreto che “accerta” la somma complessiva di 3.323.500,00 euro. E’ lo stanziamento destinato a lavori attesi da anni nella frazione balneare e che si collegano al ciclo locale della depurazione. In giornata, l’Assemblea territoriale idrica ha trasmesso agli uffici palermitani la nota che riporta il quadro economico per il primo stralcio dei lavori, per un totale di 1.661.750,00 euro.