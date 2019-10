Ricorrenza dei defunti, “Avanti Gela”: “Assicurare acqua e servizio trasporto gratuito”

Gela. Ad una settimana esatta dalla ricorrenza dei defunti, sono iniziati i lavori di manutenzione nei due cimiteri cittadini, troppo spesso lasciati al loro destino, ma vanno rafforzati i servizi. Gli operai della Ghelas hanno avviato le attività. I consiglieri comunali di “Avanti Gela” Salvatore Scerra e Gabriele Pellegrino puntano sul superamento dei tanti disservizi, che quasi annualmente si ripropongono. “Riteniamo fondamentale che, come si è verificato negli scorsi anni – dicono – venga assicurato il trasporto gratuito. Per tanti anziani o per chi non ha a disposizione mezzi propri, diventa spesso l’unica possibilità per raggiungere i cimiteri”. Secondo i consiglieri, inoltre, vanno rafforzati gli interventi di pulizia. “Non dimentichiamo che l’acqua va assicurata, sempre – continuano – e nelle giornate di maggiore affluenza, devono esserci più turni di raccolta dei rifiuti. Vigileremo su quello che verrà fatto”.