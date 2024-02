Rifiuti, Alabiso chiede trasparenza: “Bilanci, servizio, spese, dirigenti che interferiscono per elezioni”

Gela. Costi di gestione, spese sostenute per gli amministratori e i dirigenti, modalità del servizio, bilanci e consuntivi, oltre al destino del sito di conferimento di Timpazzo. Uno spaccato reale dell’intero ciclo locale dei rifiuti lo chiede il consigliere comunale della Lega Emanuele Alabiso. Ha presentato un’interrogazione che sarà trattata lunedì in aula e attende risposte dall’amministrazione comunale. Palazzo di Città, infatti, ha le quote di maggioranza nell’Ato rifiuti in liquidazione e un ruolo preponderante nell’assemblea della Srr4, che attraverso la controllata Impianti Srr, gestisce il servizio rifiuti in città e negli altri Comuni dell’ambito oltre a portare avanti la piattaforma integrata di Timpazzo. Il consigliere chiede di conoscere i numeri precisi. Non trascura le tensioni in atto ormai da mesi tra le fila dell’Ato Cl2, con i sindaci di Niscemi, Riesi, Butera, Mazzarino, Sommatino e Delia, che solo di recente hanno ottenuto la convocazione di un’assemblea per discutere della posizione del commissario liquidatore Giuseppe Lucisano, fortemente contestato. “Preso atto che tutti i sindaci dell’Ato, fuorché il sindaco di Gela, intendono sfiduciare il commissario, contestandone gli alti costi di gestione e la ritardata conclusione del mandato ricevuto”, scrive Alabiso. Nella sua iniziativa consiliare, punta ad avere visione di tutti gli atti costitutivi dell’Ato e di nomina dei precedenti commissari, dei bilanci, delle spese sostenute per ciascun esercizio, delle indennità degli amministratori e ancora delle spese per consulenze, delle parcelle per legali, commercialisti e tecnici. Richiama l’esigenza di conoscere dati riscontrabili sui lavori, sui rapporti con il personale assunto “a tempo determinato e non solo”. Insiste sulla discarica Timpazzo. “Emergerebbe, a parere dello scrive – si legge nell’interrogazione – che sia in atto un’anomala alleanza tra sindaci della Srr contro l’attuale commissario Ato in liquidazione e tale alleanza fa sorgere il forte sospetto che l’intenzione vera sia quella di mantenere in vita, e se possibile, potenziare la discarica Timpazzo facendo ancora una volta di Gela il puzzolente immondezzaio del territorio e della Sicilia”. A Greco chiede se l’amministrazione si stia muovendo per cercare di avere riscontri precisi sull’evolversi della situazione del sito di conferimento di Timpazzo, anche per “scongiurare il rischio” che la piattaforma locale possa diventare punto di riferimento per l’intera isola. L’esponente salviniano vorrebbe avere ragguagli pure sul versante Srr-Impianti Srr. Riferisce di “cumuli di rifiuti abbandonati ancora esistenti sul territorio”, di “ingombranti rimossi dopo due o tre mesi”, dell’”anomala presenza sul suolo pubblico dei mastelli per i food”, di “un’asserita assenza di controllo da parte degli organi comunali”. In aula, insisterà sulla necessità di risposte certe sullo “stato di fatto del Ccr provvisorio”, sul “motivo della mancanza di comunicazione alla cittadinanza nonostante la somma di 70mila euro prevista dal contratto”, sul fatto che si debbano usare i soffiatori nei casi di spazzamento meccanico qualora non vi sia una preventiva ordinanza di divieto di sosta dei veicoli.