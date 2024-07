Rifiuti e decoro urbano, nuova verifica sul servizio: Di Stefano ha incontrato Impianti

Gela. Il servizio rifiuti è tra quelli maggiormente al vaglio dell’amministrazione comunale. Il sindaco Terenziano Di Stefano ha mantenuto per sé la delega e anche in giornata ha fatto il punto insieme al management e ai tecnici di Impianti Srr, la società che porta avanti le attività sul territorio comunale. L’impellenza maggiore, in questa fase, riguarda l’attività di pulizia mentre la raccolta rientra in standard di maggiore efficienza. Il sindaco, non l’ha nascosto neppure negli scorsi giorni, vorrebbe un’accelerazione proprio delle attività di pulizia delle aree urbane. Al termine dell’incontro, le parti hanno parlato di “un clima molto sereno”. Nel corso di un precedente tavolo di confronto, il sindaco aveva optato per una piena gestione del cronoprogramma degli interventi, affidata direttamente ad Impianti Srr.