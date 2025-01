Rifiuti e legislazione ambientale, Di Stefano sceglie Turco come esperto: “A titolo gratuito”

Gela. L’intenzione era stata espressa agli alleati già al momento del confronto di maggioranza di inizio anno, nelle scorse settimane. Il sindaco Terenziano Di Stefano si avvarrà di esperti, che svolgeranno incarichi a titolo gratuito. La prima scelta è ricaduta su un ambito sempre delicato, come quello dell’ambiente e dei rifiuti. È stato nominato il dottor Aldo Turco, che in passato svolse ruoli tecnici di controllo e monitoraggio per conto dell’Ato Cl2. È inoltre docente e titolare di un’azienda del settore delle analisi chimiche e chimico-fisiche. Di Stefano, collaborando insieme a Turco, intende avere supporto in materia di “legislazione ambientale”. Inoltre, l’incarico è finalizzato ad una strategia di “tutela dell’ambiente”, attraverso pareri su questioni che attengono la “gestione dei rifiuti, delle acque e delle emissioni in atmosfera”.