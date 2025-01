Rifiuti, per il Ccr necessaria la Valutazione di impatto ambientale con il parere della Regione

Gela. Quello del centro comunale di raccolta è uno dei punti da affrontare nei mesi a seguire, nel sistema locale dei rifiuti. Durante l’amministrazione Greco, non venne concretizzato lo stanziamento regionale da circa un milione di euro, per il progetto previsto a Macchitella. Allo stato, si punta ad avviare il sistema nell’area dell’ex autoparco comunale, lungo la statale 115 Vittoria-Gela. L’iter è partito da almeno due anni, attraverso Impianti Srr, la società in house che ha ottenuto la gestione del servizio rifiuti. Si dovrà passare dal dipartimento regionale dell’ambiente. Serve infatti la Valutazione di incidenza ambientale. Su questi elementi ci sono stati confronti tra l’amministrazione comunale, i tecnici municipali e quelli di Impianti Srr. Proprio la società guidata dal manager Giovanna Picone, a dicembre, ha affidato un’integrazione di incarico all’ingegnere Luigi Bonuso, che due anni fa aveva ottenuto l’affidamento per la revisione del Ccr locale.