Rifiuti smaltiti e bruciati in aree rurali e della periferia: coinvolti dal gup, fissata udienza

Gli inquirenti monitorarono le attività di diversi padroncini della raccolta di inerti e materiali di risulta. I pm e i carabinieri del Noe hanno individuato attività illecite in aree che ricadono in periferia, in via Beato Agostino Novello, via Piermarini, via Poggio Blasco, via Tripisciano, via Salietti e in terreni a ridosso del cimitero Farello. Subito dopo l’indagine, le aree vennero affidate al sindaco Lucio Greco, come custode giudiziale. Fu emessa un’ordinanza per una prima attività di rimozione dei rifiuti e per la messa in sicurezza.