“Ringrazio Cosentino, ora vogliamo rilanciare la città”, Di Stefano: “Acqua priorità, non sarà pattumiera”

Gela. “Vogliamo rilanciare la città, con un progetto ambizioso. Ringrazio Grazia Cosentino per la competizione. Tutti dobbiamo lavorare per la città”. Il nuovo sindaco Terenziano Di Stefano ha rilasciato le prime dichiarazioni nel post-voto. “Convocheremo subito Caltaqua, Ati ed Eni – ha detto Di Stefano – dobbiamo superare la crisi idrica”. Niente nuovi conferimenti a Timpazzo, a seguito dello stop del tmb di Lentini. “Il governo Schifani deve capire che non siamo la pattumiera di tutta la Sicilia – ha spiegato – siamo pronti a chiedere un incontro con il governo regionale”. Il neo sindaco non teme ripercussioni nel rapporto con Impianti Srr, la società che gestisce la discarica e il servizio rifiuti e della quale Cosentino è dirigente tecnico.