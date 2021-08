Ripartenza nelle scuole, misure antiCovid e strutture: tavolo con sindacati e dirigenti

Gela. Non solo le misure per il contrasto del contagio Covid, ma anche l’attuale stato dell’edilizia scolastica, almeno quella che ricade sotto la competenza del Comune. Le organizzazioni sindacali hanno chiesto una verifica all’amministrazione. Solo pochi giorni fa, un crollo interno nella scuola “Solito” ha fatto scattare l’interdizione della struttura e i lavori veri e propri non sono ancora iniziati. E’ necessario approfondire ulteriormente, per valutare gli interventi. Domani, dovrebbe tenersi un primo confronto tra l’amministrazione comunale e i dirigenti scolastici.