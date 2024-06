Riprende la distribuzione idrica, ecco le zone: Caltaqua, “siccità costringe a rivedere i piani”

“A causa della persistente siccità e della mancanza di precipitazioni, siamo costretti a rivedere frequentemente i piani di distribuzione idrica nei comuni da noi gestiti. L’obiettivo principale resta sempre quello di ottimizzare la distribuzione nonostante le limitate risorse idriche disponibili. Invitiamo tutti i cittadini a rimanere informati sull’andamento della distribuzione idrica nel proprio comune utilizzando il nostro canale WhatsApp “Caltaqua Comunica” ( https://whatsapp.com/channel/ 0029VaYuqdsFi8xY4qs5l81v ) e visitando il sito www.caltaqua.it dove sono presenti per ciascun comune le mappe con le zone di distribuzione e il calendario distributivo. Facciamo appello al senso civico di tutti per evitare sprechi d’acqua. Ogni goccia è preziosa, più che mai in questo momento”, fanno sapere da Caltaqua. In città, però, sono frequenti i casi di acqua che finisce in strada, direttamente dalle condotte, e si susseguono i distacchi delle forniture, ormai da tempo.