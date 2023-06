Riprendersi la dignità e il diritto alla salute, sit-in al “Vittorio Emanuele”

Il segretario confederale Cgil Rosanna Moncada ha confermato che Asp e il governo regionale devono cambiare del tutto le scelte a perdere fino ad ora concretizzate per il “Vittorio Emanuele”. Servono reparti da riaprire, medici e operatori. La mobilitazione lanciata dalla Cgil domani si sposta al “Sant’Elia” di Caltanissetta. È soprattutto il nosocomio locale a preoccupare in una città che però non ha risposto all’invito a farsi sentire in maniera perentoria, forse ormai rassegnata a fare i conti con le emergenze anche quando ad essere tirata in ballo è la salute.