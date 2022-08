Riqualificazione scuola “Aldisio”, finanziamento da tre milioni per gli interventi

Le scale che collegano il piano seminterrato a quello rialzato e le due che collegano quest’ultimo al primo piano verranno tutte demolite e rifatte ex novo, come anche le travi e i pilastri del primo piano. Per riqualificare e rendere fruibili gli spazi esterni, anche per attività extrascolastiche, si prevede, inoltre, lo spostamento dell’area utilizzata come parcheggio dall’area antistante l’edificio alla zona libera ad ovest. In prossimità della palestra saranno individuate le aree di sosta per i disabili e per un pulmino adibito al trasporto degli allievi. Le aree libere saranno, dunque, ridisegnate, realizzando un sistema di aree verdi a prato e saranno anche ripavimentati i marciapiedi. “Siamo felici di essere riusciti a recuperare pure questo importante finanziamento che sembrava essere andato perso. Come per la scuola Albani Roccella – commenta l’assessore Morselli – anche per il plesso Aldisio abbiamo lavorato in stretta sinergia con gli uf ici dell’assessorato regionale e attendiamo adesso la notifica del decreto di finanziamento per avviare le procedure propedeutiche alla gara e all’af idamento dei lavori. Passo dopo passo, finanziamento dopo finanziamento, vogliamo dare a tutti i nostri studenti delle scuole sicure, nuove, efficienti, moderne e all’avanguardia. Un ringraziamento ai dipendenti del mio settore, sempre molto attenti e solerti, e all’assessore Marco Falcone con tutto il suo staff per la bella notizia comunicataci oggi”.