Minacce all’ex convivente e l’incendio di un portone, revocati domiciliari ad un 41enne

Gela. Il prossimo ottobre dovrà rispondere alle accuse, davanti al gup del tribunale. Per il quarantunenne Emanuele Rocco Argenti, intanto, il gip ha disposto la revoca degli arresti domiciliari. L’istanza della difesa è stata accolta. L’uomo, con diversi precedenti penali alle spalle, avrà però l’obbligo di dimora in città e quello di non avvicinarsi all’ex compagna, una donna romena che ha denunciato violenze e minacce. Argenti è anche accusato di essere dietro all’incendio del portone dell’abitazione della famiglia della stessa donna. L’ex convivente segnalò continue violenze e un atteggiamento spesso violento del quarantunenne, che non avrebbe accettato la decisione di interrompere la relazione.