Rischio dissesto, contatti e nuovi incontri: Greco alla ricerca di soluzioni con i consulenti

Gela. Domani sarà il primo giorno della giunta post-azzeramento. Dopo settimane di grande incertezza politica, il sindaco e gli alleati della prima ora sono riusciti a far quadrare i ragionamenti, mettendo insieme una squadra di governo cittadino che dovrebbe arrivare a fine mandato, affrontando anzitutto il capitolo bilancio. Gli atti finanziari e il rischio dissesto stanno accompagnando l’avvocato Greco in questo periodo di continue consultazioni. Anche oggi, per diverse ore, ha avuto modo di valutare la situazione insieme ai consulenti che stanno verificando i numeri dell’ente comunale. Ci sono contatti anche con gli uffici regionali. Gran parte degli alleati ritiene che sussistano le condizioni per non cadere sotto il fardello del dissesto, che potrebbe avere ripercussioni non da poco sull’intera attività amministrativa. Bisogna passare però dagli esperti che sono stati consultati. Dopo le dimissioni dell’ex dirigente Alberto Depetro, gli uffici finanziari del municipio sono orfani di un dirigente a tempo pieno e l’interim è stato affidato al segretario generale Loredana Patti. L’avvocato Greco ha deciso di assegnare un incarico da esperto al dottor Calogero Centonze, a sua volta impegnato nell’individuare soluzioni praticabili.