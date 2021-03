Ritardi anche di 600 giorni per ricevere risposte dallo sportello edilizia

In mattina è arrivata la risposta dell’assessore Licata. “Ritengo gravi, oltre che assolutamente infondate, le nuove accuse che mi arrivano. Nessuno dice che la situazione all’Urbanistica sia rosea, ci sono delle difficoltà e dei ritardi come in tutte le pubbliche amministrazioni, ma le insinuazioni in merito a vessazioni nei confronti dei cittadini, a irregolarità e a sentenze del TAR che vengono eluse sono inaccettabili”.

Licata ammette che all’Urbanistica dal suo insediamento ha trovato uffici lasciati all’abbandono da un punto vista gestionale, carenza di personale e una disorganizzazione frutto di lacune croniche e pensionamenti ai quali non hanno fatto da contraltare nuovi incarichi.

“Abbiamo fatto i salti mortali per sanare una situazione ereditata e rimettere in moto il Servizio Edilizia, ed è vero che ci sono stati dei ritardi, ma ora abbiamo azzerato tutte le pratiche edilizie pregresse, e siamo finalmente al passo con quelle che pervengono giornalmente. Abbiamo pure attivato un servizio online, per poter seguire tutto virtualmente e in regime di smart working. Nel caso di contrasti interpretativi sull’applicazione di normative tecniche, sappia, l’ing. Russo, che ci sono molti canali per far valere i propri diritti, TAR e CGA in primis, ma infangare l’immagine dell’amministrazione e dei dipendenti comunali non mi sembra uno di questi. Motivo per il quale, naturalmente, ci si riserva di adire le vie legali, perchè questa potrebbe delinearsi come diffamazione a mezzo stampa”.