Rivoluzione Gela FC, Campanaro e Rechichi verso l’addio

Molto probabile anche la partenza di Angelo Rechichi, la cui situazione è particolarmente tesa. Il difensore ha infatti svolto la settimana di prova con l’Imolese e pare essere convinti di firmare con la società emiliana militante in Serie C. Per quanto riguarda il mercato in entrata, si attendono le ufficialità degli stranieri, dopo quelle di Andrea D’Amico, centrocampista classe 1989 proveniente dal Taormina, e di Samuele Giuffrida, classe 1999 ex Santa Croce.