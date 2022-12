Futuro Ghelas, partita verifica con i sindacati: probabile una nuova proroga

Gela. Senza bilancio e con un possibile dissesto finanziario che il sindaco Lucio Greco vuole comunque evitare, sono tanti i dubbi che si concentrano anche sul futuro di Ghelas. Le organizzazioni sindacali, giorni addietro, avevano chiesto un tavolo da tenere insieme all’amministratore Pietro Inferrera e al primo cittadino. La preoccupazione per il futuro della società in house c’è. Di certo, non potrà avere a breve il nuovo contratto, che già un anno fa era stato definito dal predecessore di Inferrera, l’ingegnere Francesco Trainito. Poi, venne congelato anche sulla scorta di quanto indicato dai revisori dei conti, che anzitutto ponevano l’esigenza che il Comune si dotasse degli atti finanziari. Oggi, le parti hanno iniziato a verificare tutti gli aspetti di una situazione generale sicuramente non semplice. L’incontro era stato chiesto dalle segreterie di Filcams, Uiltucs e Ugl terziario (con i responsabili Nuccio Corallo, Michelangelo Mazzola e Gianmatteo D’Arma). Senza il nuovo contratto, si dovrebbe comunque passare da una proroga. Solo in questo modo si possono evitare intoppi che avrebbero ripercussioni, non solo sociali ma anche organizzative per l’attività che i dipendenti Ghelas svolgono a supporto degli uffici dell’ente. I sindacati spingevano per un incontro entro il 16 dicembre. La proroga attualmente in atto scade a fine mese ed è più che probabile che si procederà sempre su questa linea, almeno fino a quando il sindaco non avrà riposte concrete sugli atti finanziari e sull’eventualità del dissesto. Inferrera, negli scorsi giorni, aveva tranquillizzato spiegando che al momento non ci sono emergenze per i pagamenti degli stipendi e delle tredicesime.